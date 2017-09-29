Kaş dansıyla fenomen olmuştu! İşte son hali

KAŞ dansı 60 milyonun üzerinde izlenen genç isim Sarah Ellen artık büyüdü. Kaş dansı ile fenomen olan genç isim sadece Youtube değil Vine'da da fırtınalar estirmişti.

Sarah'nın Instagram'da 900 binden fazla takipçisi var. Instagram ve Facebook kadar olmasa da Twitter'da da popüler.



1998 doğumlu Ellen müzik konusunda da yetenekli. Hatta ülkesinin popüler ses yarışmalarında da boy gösterdi. Bazı projelerde oyunculuğunu da konuşturmuş.

Sarrah genç yaşına rağmen ününe ün demiyor ve genç yaşına rağmen ünlü markaların yüzü oluyor.



Sosyal medya dışında TV dalında da popüler. Geçtiğimiz yıllarda Neighboursisimli bir dizide rol alan Ellen oyuncu olarak da kendine Jessica Lange'i örnek alıyor.