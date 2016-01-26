karne buluşması

FARKLI konsepti ve eğlenceli ortamı ile son haftaların popüler mekanları arasındaki yerini alan Karikatür Bi Cafe, TED Alanya Koleji öğrenci ve velilerinin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Karnelerini aldıktan sonra Karikatür'de yemekle ödüllendirilen öğrencilerin mutluluklarına diyecek yoktu.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52