'Kariyer' sorusu keyfini kaçırdı

İKİ yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda'da nikah masasına oturan ancak o tarihten bu yana kariyerinde ciddi düşüş yaşayan Sinem Kobal'ın yüzünden düşen bin parça...

Evlendikten sonra magazin basınıyla adeta arasına duvar örüp ağzına kilit vuran oyuncu, önceki gün Etiler'deki bir selülit ve cilt bakım merkezindeydi. Yaz için şimdiden kolları sıvayıp erkenden hazırlıklara başlayan Kobal, yaptırdığı bakım sonrası objektiflere yansıdı.

Her zaman olduğu gibi yine ağzını bıçak açmayan oyuncu, "kariyeri düşüşte olduğu için oyunculuğu bırakıp moda işine gireceği" iddialarını duymazdan geldi.

Basın mensuplarının soruları üzerine keyfi kaçan Sinem Kobal, ardından cipine binerek gözden kayboldu.