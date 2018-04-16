Karısı için yapılan yorum, Kürt İdris'in oğlunu çıldırttı

SOSYAL medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, takipçilerden gelen eleştirilere sert cevap verdi.
TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI
Esra Erol'da programında Leyla Atay'ın avukatlığını yapan Tuğçe Nermin Türk, sosyal medya hesabından kendisine gelen güzel mesajlar için teşekkür eden bir yazılı fotoğraf paylaştı.
"İSPAT ETMEZSEN ŞEREFSİZSİN"
Bunun üzerine bir takipçinin yaptığı yorum Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kızdırdı. Esra Erol'la ilgili imalı bir yoruma Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmezsen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi.
İşte ikili arasında geçen o diyalog;
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