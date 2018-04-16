Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!

Karısı için yapılan yorum, Kürt İdris'in oğlunu çıldırttı

Sosyal medyada eşi hakkında yapılan imalı yoruma sinirlenen Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmezsen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi

Karısı için yapılan yorum, Kürt İdris'in oğlunu çıldırttı

Sosyal medyada eşi hakkında yapılan imalı yoruma sinirlenen Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmezsen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:32
Karısı için yapılan yorum, Kürt İdris'in oğlunu çıldırttı
banner404

SOSYAL medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, takipçilerden gelen eleştirilere sert cevap verdi.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Esra Erol'da programında Leyla Atay'ın avukatlığını yapan Tuğçe Nermin Türk, sosyal medya hesabından kendisine gelen güzel mesajlar için teşekkür eden bir yazılı fotoğraf paylaştı.

"İSPAT ETMEZSEN ŞEREFSİZSİN"

Bunun üzerine bir takipçinin yaptığı yorum Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kızdırdı. Esra Erol'la ilgili imalı bir yoruma Ali Özbir, "Neyi biliyorsun kızım ispat etmezsen şerefsizsin" yazarak karşılık verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaKürt İdrisAli özbir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarışmacıya soktuğu laf, Türk televizyon tarihine geçer
Yarışmacıya soktuğu laf, Türk televizyon tarihine geçer
Gülen yüzünün ardından dram çıktı! 12 yıl boyunca annesine teyze demiş
Gülen yüzünün ardından dram çıktı! 12 yıl boyunca annesine teyze demiş
İzleyici, aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın'a cezayı kesti
İzleyici, aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın'a cezayı kesti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim