kardelen melekleri belgelerini aldı

FİLİZ Duman'ın sahibi olduğu Özel Kardelen Güzellik Uzmanlığı Kursu Eğitim Merkezi 2014-2015 dönemi mezunları için oldukça renkli bir mezuniyet balosu tertip etti. Alanya’nın tanınmış simalarının katıldığı törene aileleriyle birlikte gelen kursiyerler ışıltılı güzellikleri ve sade şıklıklarıyla göz doldurdu. Alanya’nın güçlü seslerinden Hadi Cantemur’un sahne aldığı mezuniyet balosunda duygu dolu bir konuşma yapan Duman, konuşmasının bitiminde belgelerini vermek üzere kursiyerlerini sahneye davet etti. Belgelerini Duman’ın elinden alan kursiyerler, hep birlikte fotoğraf çektirdikten sonra keplerini atarak, gecenin geç saatlerine kadar dans edip felekten bir gece geçirdi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 16:43