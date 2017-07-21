Kardashian kardeşlerin tişörtleri toplatılıyor mu?

FARKLI markalar için pek çok kez kapsül koleksiyonlar hazırlayan Kendall ve Kylie Jenner, koleksiyonlarıyla dünyanın pek çok ülkesine satış yapıyor.

Sözcü'nün haberine göre; Kardashian kardeşler son olarak vintage tişörtler tasarladı. İkili, Notorious BIG, Tupac ve Ozzy Osbourne gibi ünlü isimlerin görsellerinin basıldığı tişörtlerle nostalji rüzgarları estirdi. Ne var ki tasarımlar piyasaya çıkar çıkmaz, görsellerin izinsiz kullanılması nedeniyle tepki almaya başladı. Tepki veren isimlerden biri de Ozzy Osbourne'un eşi Sharon Osbourne oldu.

Kardeşlere “Kızlar, müzik ikonlarının yüzlerini tişötlerinize izinsiz basmaya hakkınız yok. Bildiğiniz şeylerle uğraşın; mesela dudak parlatıcısı” diyen Osbourne'a, ünlü isimlerin hayranları da destek verdi. Hatta tişörtlerin satışının durdurulması için Jenner kardeşlere ihtarname bile çekildi.