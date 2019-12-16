Karan'ı gören beğeni butonuna bastı! Fahriye rekor kırdı

FAHRİYE Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen oğlullarını 8 aydır basından köşe bucak saklıyordu. iki gün önceye kadar sadece minik Karan'ın elini paylaşan çift kural bozarak sevenlerine sürpriz yaptı.

2 MİLYON 700 BİN BEĞENİ ALDI

Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen, 2,7 milyondan fazla beğeni alarak kendi rekorunu kırdı.