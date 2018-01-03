Kar üstünde teklif alan sosyetik güzelin yüzüğü olay oldu

DÜNYA sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Chris Zylka ile evleniyor.
MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Chris Zylka birlikte çıktıkları tatilde, Parih Hilton'a evlenme teklif etti. Hilton o anların fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
"HAYATIMIN AŞKIYLA NİŞANLANDIM"
Paris Hilton duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: "Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli... Çok özel... Sadık... İyi kalpli.... Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim..."
Paris Hilton'un yüzüğünün büyüklüğü sosyal medyada olay oldu.
İşte evlilik teklifinden kareler;
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