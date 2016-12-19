Kar gören masum Alanyalılar

ALANYA'YA 18 kilometre uzaklıktaki Gedevet Yaylası, hafta sonunda beyaza büründü. Kızılalan, Park Orman, Çakıllıca, Taşatan, Susuz ve Türktaş'a giderek hem piknik yapan, hem de karın tadını çıkaran Alanya halkı, sosyal medya hesaplarından bol bol kar fotoğrafı paylaştı. Akşam saatlerine kadar soğuğa aldırmayan ve kartopu oynayarak hoşça vakit geçiren Alanyalıların keyiflerine diyecek yoktu.

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