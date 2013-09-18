Kaptan'da yeni dönem heyecanı

Özel Kaptan Anaokulu öğrencileri kendilerine verilen eğitimle hem okula hem de hayata mutlu bir şekilde hazırlanıyor

ALANYA Kale yamacında bulunan Özel Kaptan Anaokulu 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı'na büyük bir coşku ile başladı. Bu yıl anaokulunda çocukların, duygusal, bilişsel, sosyal ve bedensel gelişimlerini en iyi şekilde destekleyecek zenginlikte geniş ve işlevli bir program uygulamayı planlayan Özel Kaptan Anaokulu, yeni döneme hazırlıklı başlıyor. Özel Kaptan Anaokulu'nda çocuklar doğal, sakin ve bol oksijenli bir ortamda 'çocuk olma'nın keyfini yaşarken ilkokula ve hayata mutlu bir şekilde hazırlanıyorlar. Anaokulunda ayrıca İngilizce, Almanca, aikido, drama, modern dans eğitimi verildiğini söyleyen Özel Kaptan Anaokulu Kurum Müdürü Revan Kaptanoğlu, ayrıca tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilemeyi de ihmal etmedi..







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