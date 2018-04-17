Kapıyı çaldı, kimse açmadı! Bahçeden dolaşıp içeri girince şoke oldu

ANADOLU Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenleyen Alper Potuk, Tuvana Türkay'la ilişkisinin bitmesine neden oldu.
KAPIYI AÇILMAYINCA BAHÇEDEN DOLAŞIP GİRDİ
Sevgilisine telefonla ulaşamayan Türkay, kapıyı çalmasına rağmen açılmayınca bahçeden dolaşıp eve girdi. Sevgilisine eğlence sırasında yakalanan Potuk, durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Tuvana Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.
DAHA ÖNCE İHANET NEDENİYLE AYRILMIŞLARDI
Bir ayrılık bir barışan çift daha öncede ihanet yüzünden ayrılmıştı. Sevgilisi Alper Potuk'un başka bir kadınla resimlerini gören Türkay ilişkisini sonlandırmıştı.
İHANETİ AFFETMİŞTİ
Eski sevgilisini ikna etmeye çalışan Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak barışmayı başarmıştı.
"ALPER'İ ÇOK SEVİYORUM" DEYİP EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ
Alper Potuk'un evinde evlilik teklifi alan güzel oyuncu yakın çevresine ''Alper'i çok seviyorum'' diyerek teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.
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