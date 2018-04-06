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Kanal D'yi Efsane Yarışma Popstar da Kurtaramadı

Bu sezon yayınladığı birçok diziyi reyting yarışına kurban veren Kanal D, Popstar'dan da istediği verimi alamadı. Efsane yarışmanın yayından kaldırılması gündeme geldi.

Kanal D'yi Efsane Yarışma Popstar da Kurtaramadı

Bu sezon yayınladığı birçok diziyi reyting yarışına kurban veren Kanal D, Popstar'dan da istediği verimi alamadı. Efsane yarışmanın yayından kaldırılması gündeme geldi.

06 Nisan 2018 Cuma 07:44
Kanal D'yi Efsane Yarışma Popstar da Kurtaramadı
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına büyük umutlarla başlayan Popstar, reytinglerde beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

KANAL D'Yİ POPSTAR'DA KURTARAMADI

Bu sezon dizi sektörü de dahil olmak üzere reytinglerde rakip kanalların gerisinde kalan Kanal D'ye yıllar önce yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Popstar'da çare olamadı. İstenen başarıyı yakalayamayan yarışmanın yayından kaldırılacağı konuşuluyor.

BÜTÇESİ BİR HAYLİ YÜKSEK

 Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo'nun jüriliğini yaptığı Popstar yarışmasının yüksek bütçeli olması da erken final için bir başka neden olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal DPopstar
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