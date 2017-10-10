Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103565
ALTIN
152.890
DOLAR
3.6774
STERLİN
4.8633
EURO
4.3442
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Kanal D Sabah Haberleri'nde şok ayrılık! Ünlü ekran yüzü veda etti!

Kanal D Sabah haberlerini Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy sunuyordu

Kanal D Sabah Haberleri'nde şok ayrılık! Ünlü ekran yüzü veda etti!

Kanal D Sabah haberlerini Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy sunuyordu

10 Ekim 2017 Salı 17:20
Kanal D Sabah Haberleri'nde şok ayrılık! Ünlü ekran yüzü veda etti!
banner404

UZUN yıllar Kanal D’nin sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci’nin görevine son verilmesiyle, bir süredir sabah haberlerini Emin Çapa sunmaktaydı. Emin Çapa'nın ardından yaz döneminde Kanal D Sabah Haberleri Seçil Özer'e emanet edilmişti.
Yeni yayın döneminde ise uzun süre FOX’un hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu ve spor spikeri Mutlu Ulusoy'la anlaşan Kanal D, Sabah haberlerine bu ikiliyle devam etme kararı almıştı.
Fakat bugün sürpriz bir açıklamayla Mutlu Ulusoy Sabah Haberlerine veda ettiğini duyurdu. Kulislerde ikilinin reytinglerde bekleneni yakalayalamadığı ve kanalın bir de Murat Güloğlu'yla tek başına şansını deneyeceği konuşuluyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Murat GüloğluMutlu UlusoyKanal D Sabah Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti
Serenay Aktaş'ın paylaşımı olay oldu!
Serenay Aktaş'ın paylaşımı olay oldu!
Kadırgalı çıldıracak! Erol Köse, Seda'nın taklidini yapıp alay etti
Kadırgalı çıldıracak! Erol Köse, Seda'nın taklidini yapıp alay etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim