Kanal D Sabah Haberleri'nde şok ayrılık! Ünlü ekran yüzü veda etti!

UZUN yıllar Kanal D’nin sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci’nin görevine son verilmesiyle, bir süredir sabah haberlerini Emin Çapa sunmaktaydı. Emin Çapa'nın ardından yaz döneminde Kanal D Sabah Haberleri Seçil Özer'e emanet edilmişti.
Yeni yayın döneminde ise uzun süre FOX’un hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu ve spor spikeri Mutlu Ulusoy'la anlaşan Kanal D, Sabah haberlerine bu ikiliyle devam etme kararı almıştı.
Fakat bugün sürpriz bir açıklamayla Mutlu Ulusoy Sabah Haberlerine veda ettiğini duyurdu. Kulislerde ikilinin reytinglerde bekleneni yakalayalamadığı ve kanalın bir de Murat Güloğlu'yla tek başına şansını deneyeceği konuşuluyor.
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