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29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Kameraman sürekli bacağa zoom yapınca Saba bozuldu

Konuk olduğu programda giydiği elbise yüzünden zor anlar yaşayan Saba Tümer, kameramanın sürekli bacaklarına zoom yapmasından rahatsız oldu

Kameraman sürekli bacağa zoom yapınca Saba bozuldu

Konuk olduğu programda giydiği elbise yüzünden zor anlar yaşayan Saba Tümer, kameramanın sürekli bacaklarına zoom yapmasından rahatsız oldu

29 Aralık 2017 Cuma 12:10
Kameraman sürekli bacağa zoom yapınca Saba bozuldu
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UZUN süredir ekranlarda görünmeyen Saba Tümer, önceki gün konuk olduğu programda sürekli bacağına zoom yapan kameraman yüzünden zor anlar yaşadı.

GÖZÜNÜ EKRANDAN ALAMADI

Bacak bacak üstüne atan ve zaman zaman frikik verdiği gözlenen deneyimli sunucu, kameramanın da zoom yapması ile gözünü stüdyodaki canlı yayın ekranından alamadı.

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Saba TümerMagazin
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