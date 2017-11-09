Kameralar önünde ilan-ı aşk yapan sevgilisini öpücüklere boğdu

ZİYNET Sali, Arnavutköy'de bir balıkçıda, daha önce şarkılarını söylediği besteci Zeki Güner ile buluştu. Baş başa romantik bir yemek yiyen ikili çıkışta objektiflere samimi pozlar verdi.
"ZİYNET'E BİR ŞEYLER HİSSEDİYORUM"
Zeki Güner, "Yedi yıldır ona aşığım. Birçok kişiye beste yaptım ama sadece Ziynet'e bir şeyler hissediyorum" dedi. Sali bu jest karşısında mest oldu. Zeki Güner'i sarılıp öptü.
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