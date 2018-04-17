Kalben’den 1 milyon dolarlık tazminat isteniyor!

İSTANBUL 2'inci Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Engin Akıncı ve avukatları katılırken davacı ve davalı tarafından tanıklar dinledi. Akıncı ve ekibi Kalben’den ilk etapta 200 bin liralık tazminat talep etti. Duruşmada Kalben'in ağabeyi Murat Sağdıç, “1 yıl öncesi döneminden bizden para talebi olmuştu ve o sıralar Kalben mutsuzdu. bizler ailesi olarak bu durumu sorgulamak istedik. Bizlere herkesten çok çalıştığını ve herkesten az kazandığını bunun ise adil olmadığını söyledi. Kalben yaptığı araştırmalara da küçük yüzdelerle çalışırken kendisinin büyük bir yüzde alınmasını sorguladı. Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti ben Kalben'in kazancını bilmiyorum ancak normalde yüzde 10 ve 15 menajerlik payı kesilirken benden yüzde 50 kesiyorlar diye kalben bana sızlandı” dedi.

Dosyada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA YÜZDE 5O PAY ALAN MENAJERDİ'

Kalben’in organizasyon sorumlusu İbrahim Zoroğlu, dünkü davaya gelinen süreçle ilgili Sözcü.com.tr’ye bilgi verdi. Kalben’in Mayıs ayında Engin Akıncı ile sözleşmesini feshettiğini, feshetme nedeninin de Akıncı’nın gelirlerden yüzde 50 pay alması olduğunu anlatan İbrahim Zoroğlu, “Piyasada normalde 10 ile 25 arası pay alınır. Engin Akıncı, Türkiye’de ilk defa Mabel Matiz ve Kalben’den 50 pay alan menajer. Bütün reklamlardan yüzde 50 pay alıyordu. Konserlere gelmiyor menajerlik görevini yapmıyordu. Mayıs ayında anlaşma feshedildi” dedi.



'80 KONSERDEN SADECE 5'İNE GELİYORDU'

Engin Akıncı ile Kalben arasında ilk başta 8 yıllık ve 4 albümlük bir sözleşme imzalandığını anlatan Zoroğlu, “Anlaşmanın feshinden sonra ilk duruşma geçtiğimiz Ekim’de yapıldı. Akıncı, Kalben hakkında, konser vermemesi ve albüm çıkarmaması için tedbir kararı alınmasını istedi. Hakim bunu kabul etmedi. Ardından Kalben yeni albümünü çıkardı. Bugün iki taraftan tanıklar dinlendi. Duruşma ertelendi. Bu süreç daha 2-3 yıl sürecek. Kalben zaten bu konudan dolayı çok üzgün. Akıncı, 80 konserden sadece 5’ine geliyordu” açıklamasını yaptı.



1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT İSTENİYOR

Kalben’in avukatı Aydın Kurban ise Kalben’den toplamda 1 milyon dolarlık bir tazminat istendiğini belirterek, “Dava devam ediyor. Kalben sözleşmeyi feshetmişti geçen sene. Feshetme sebebi de yüzde 50 gibi paydı. Sektörde böyle bir pay yok. Hiçbir menajer gelir üzerinden yüzde 50 almaz” ifadelerini kullandı.