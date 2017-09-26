Kainat güzeli olacaktı havuza düşüp rezil oldu

İSPANYA'DA Güzellik Yarışması'na katılan manken Pilar Magro, talihsiz bir olaya imza attı. Finalistlerin kendilerini jüriye tanıttığı yürüyüş sırasında dönüş yaparken adımını boşluğa atan manken havuza düşerken, diğer mankenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Belki İspanya güzeli olabilirdi!

Yarışmaya katılamayan mankenin havuza düşmesi İspanya basınında yankı buldu. Basın, mankenin yaşadığı bu olay olmasa belki de İspanya Güzeli olabileceği görüşünde olduğu söyleniyor