Kahvaltının keyfi Rüya Tepe'de

MHP'den Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olan Dim; parti ilçe teşkilatı, diğer aday adayları, belde belediye başkanları ve basını kahvaltıda buluşturdu

DEMİRTAŞ Beldesi'nde bulunan Rüya Tepe Restoran'da bir araya gelen davetliler hep birlikte kahvaltı yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Hiçbir detayın atlanmadığı mekanın iç açıcı atmosferinde çocuklar da en az aileleri kadar gönül rahatlığıyla eğlendiler. Deniz manzarası eşliğinde kahvaltılarını yapan davetliler, bol bol sohbet ederek kaynaştılar. Kahvaltıyla moral depolayan ve mekanın büyüleyici atmosferinin etkisi altında kalan davetliler, kahvaltı sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi



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