Kahreden haber! Duyar duymaz Antalya'dan İstanbul'a gitti

GEÇTİĞİMİZ hafta yolda yürürken Bülent Öçivit'e motorlu kurye çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere düşen Bülent Özçivit çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: Kahreden haber! Duyar duymaz soluğu İstanbul'da aldı
TATİLİNİ KESİP SOLUĞU İSTANBUL'DA ALDI
Antalya'ya tatil için giden ünlü oyuncu Burak Özçivit ise haberi alır almaz tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndü. Hastaneye kaldırılan Bülent Özçivit'in durumunun iyi olduğunu öğrenen Burak Özçivit rahat bir nefes aldı.
DİNLENMESİ İÇİN BABASINI ANTALYA'YA GÖTÜRDÜ
Babasını yalnız bırakmayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, Baba Özçivit'i dinlenmesi için Antalya'ya götürdü. Kaynak: Kahreden haber! Duyar duymaz soluğu İstanbul'da aldı