Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kelle paça ile botoks
Kelle paça ile botoks
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!

Kadırgalı, kendisini silen Seren Serengil'e canlı yayında ateş püskürdü

Seda Sayan, kendisini takipten çıkaran Seren Serengil'e canlı yayında cevap verdi. Sayan, "Ben sizin programınıza geldiğimde sormayın dediğim soruları sormadınız. Kim samimiyetsiz?" dedi

Kadırgalı, kendisini silen Seren Serengil'e canlı yayında ateş püskürdü

Seda Sayan, kendisini takipten çıkaran Seren Serengil'e canlı yayında cevap verdi. Sayan, "Ben sizin programınıza geldiğimde sormayın dediğim soruları sormadınız. Kim samimiyetsiz?" dedi

09 Ocak 2018 Salı 16:20
Kadırgalı, kendisini silen Seren Serengil'e canlı yayında ateş püskürdü
banner404

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la programında yine yer yerinden oynadı. Sayan, kendisini takipten çıkaran Seren Serengil'e cevap verdi.

"SİZ DE BANA SORMADINIZ"

Seda Sayan, Gülben Ergen'e Erhan Çelik ile ilgili hiçbir şey sormayınca Seren Serengil çok sinirlendi. Tepkisini göstermek için Seda'yı takipten çıkaran Seren'e tepki gecikmedi. Seda Sayan, Seren Serengil'e "Ben sizin programına geldiğimde sormayın dediğim sorulara "Tamam" dediniz. Şimdi bana hesap soruyorsunuz. Kim daha samimiyetsiz." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilSeda SayanMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski günlerini mumla arayan Tatlıses'e kardeş darbesi!
Eski günlerini mumla arayan Tatlıses'e kardeş darbesi!
Erdoğan'ı gören Demet Akalın kendinden geçti: Allah'ına kurban
Erdoğan'ı gören Demet Akalın kendinden geçti: Allah'ına kurban
Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak
Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim