Kadırgalı, kendisini silen Seren Serengil'e canlı yayında ateş püskürdü

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la programında yine yer yerinden oynadı. Sayan, kendisini takipten çıkaran Seren Serengil'e cevap verdi.

"SİZ DE BANA SORMADINIZ"

Seda Sayan, Gülben Ergen'e Erhan Çelik ile ilgili hiçbir şey sormayınca Seren Serengil çok sinirlendi. Tepkisini göstermek için Seda'yı takipten çıkaran Seren'e tepki gecikmedi. Seda Sayan, Seren Serengil'e "Ben sizin programına geldiğimde sormayın dediğim sorulara "Tamam" dediniz. Şimdi bana hesap soruyorsunuz. Kim daha samimiyetsiz." dedi.