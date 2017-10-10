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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Kadırgalı çıldıracak! Erol Köse, Seda'nın taklidini yapıp alay etti

Yıllar önce Seda Sayan'ın canlı yayında yaylım ateşine tuttuğu Erol Köse yine rahat durmadı. Köse, canlı yayında Kadırgalı'nın taklidini yaptı

Kadırgalı çıldıracak! Erol Köse, Seda'nın taklidini yapıp alay etti

Yıllar önce Seda Sayan'ın canlı yayında yaylım ateşine tuttuğu Erol Köse yine rahat durmadı. Köse, canlı yayında Kadırgalı'nın taklidini yaptı

10 Ekim 2017 Salı 16:25
Kadırgalı çıldıracak! Erol Köse, Seda'nın taklidini yapıp alay etti
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SEDA Sayan'ın yıllar önce "Şerefsiz, pis adam" dediği  Erol Köse yine rahat durmadı. TVem'deki programında, Kadırgalı'nın taklidini yapan Köse, kavganın fitlinin ateşledi.

SEDA SAYAN YILLAR ÖNCE CANLI YAYINDA AĞZINA GELENİ SAYMIŞTI

Seda Sayan yıllar önce canlı yayına çıkıp  Erol Köse'ye "Pis, şerefsiz adam" diyerek yaylım ateşine tutmuştu. Sinirden eli ayağı titreyen Kadırgalı'nın  Erol Köse'nin son hamlesiyle daha da sinirleneceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanErol Köse
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