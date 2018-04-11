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Kadir İnanır gençlere taş çıkartıyor

Beynine pıhtı atması sonucu bir süre tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Etiler’deki bir restorandaydı

Kadir İnanır gençlere taş çıkartıyor

Beynine pıhtı atması sonucu bir süre tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün Etiler’deki bir restorandaydı

11 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
Kadir İnanır gençlere taş çıkartıyor
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İYİCE sağlığına kavuşan Kadir İnanır'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

İçeride uzun süre yemek yeyip arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, çıkışta gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetindi.

Öte yandan 68 yaşındaki sanatçının, deri ceketli tarzıyla fit duruşu “Gençlere taş çıkartıyor” dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir InanırEtiler
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