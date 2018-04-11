Kadir İnanır gençlere taş çıkartıyor

İYİCE sağlığına kavuşan Kadir İnanır'ın keyfi bir hayli yerindeydi.
İçeride uzun süre yemek yeyip arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, çıkışta gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetindi.
Öte yandan 68 yaşındaki sanatçının, deri ceketli tarzıyla fit duruşu “Gençlere taş çıkartıyor” dedirtti.
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