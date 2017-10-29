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Kadınların korkulu rüyası, Serenay'ın başına geldi

Kadınların korkulu rüyası 'pişti olmak' Serenay Sarıkaya'nın başına geldi. Serenay, katıldığı davette Ece Sükan ile aynı elbiseyi giydi

Kadınların korkulu rüyası, Serenay'ın başına geldi

Kadınların korkulu rüyası 'pişti olmak' Serenay Sarıkaya'nın başına geldi. Serenay, katıldığı davette Ece Sükan ile aynı elbiseyi giydi

29 Ekim 2017 Pazar 12:38
Kadınların korkulu rüyası, Serenay'ın başına geldi
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GÜZELLİĞİ ve fiziğiyle herkesi kendisine hayran bırak  Serenay Sarıkaya, katıldığı davette giydiği kırmızı elbise ile dikkatli bakışları üzerine topladı. Serenay'ın elbisesini aynısını eski manken  Ece Sükan da giymiş.

BİRBİRİLERİNDEN HABERSİZ POZ VERDİLER

İkili pişti olduklarından habersizce objektiflerin karşısına geçip poz verdi. Kırmızı elbise,  Ece Sükan'a da Serenay'a da çok yakışıktırıldı.

İşte ikilinin pişti olduğu o elbise:

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Ece SükanSerenay SarıkayaMagazin
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