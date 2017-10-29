Kadınların korkulu rüyası, Serenay'ın başına geldi

GÜZELLİĞİ ve fiziğiyle herkesi kendisine hayran bırak Serenay Sarıkaya, katıldığı davette giydiği kırmızı elbise ile dikkatli bakışları üzerine topladı. Serenay'ın elbisesini aynısını eski manken Ece Sükan da giymiş.
BİRBİRİLERİNDEN HABERSİZ POZ VERDİLER
İkili pişti olduklarından habersizce objektiflerin karşısına geçip poz verdi. Kırmızı elbise, Ece Sükan'a da Serenay'a da çok yakışıktırıldı.
İşte ikilinin pişti olduğu o elbise:
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