Kadın izleyicinin itirafı ağızları açık bıraktı

BEYAZ TV ekranlarında başarılı sunucu Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Herşey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafı damga vurdu.

"EŞİM BENİ, BENİMLE ALDATTI"

Yayına bağlayan kadın izleyici "Eşim beni sürekli başka kadınlarla aldatıyordu. Acaba eşim başka kadınlarda ne buluyor diye düşünüp hemen Ben de sosyal medyadan sahte hesap açıp, eşime yazdım. Eşim beni, benimle uzun süre aldattı" dedi.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Telefondaki izleyicinin itirafı karşısında ünlü sunucu Nur Viral ve stüdyodakiler şaşkına döndü.

"BEN MUTFAKTA, O SALONDA GÜNLERCE YAZIŞTIK"

Nur Viral'in "Kocanız sizi sizinle aldattığını öğrenince ne yaptı?" diye sorması üzerine kadın izleyicici şu ifadelere yer verdi: "Ben mutfakta eşim salonda günlerce yazıştık. En sonunda buluşalım dedi ve bunun üzerine ben kendimi kaybedip gerçeği açıkladım."