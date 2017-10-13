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Kadın izleyicinin itirafı ağızları açık bıraktı

'Hayatta Herşey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Eşim beni, benimle aldattı" şeklindeki itirafı, hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin itirafı ağızları açık bıraktı

'Hayatta Herşey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Eşim beni, benimle aldattı" şeklindeki itirafı, hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi

13 Ekim 2017 Cuma 09:34
Kadın izleyicinin itirafı ağızları açık bıraktı
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BEYAZ TV ekranlarında başarılı sunucu Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Herşey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafı damga vurdu.

"EŞİM BENİ, BENİMLE ALDATTI"

Yayına bağlayan kadın izleyici "Eşim beni sürekli başka kadınlarla aldatıyordu. Acaba eşim başka kadınlarda ne buluyor diye düşünüp hemen Ben de sosyal medyadan sahte hesap açıp, eşime yazdım. Eşim beni, benimle uzun süre aldattı" dedi.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Telefondaki izleyicinin itirafı karşısında ünlü sunucu Nur Viral ve stüdyodakiler şaşkına döndü.

"BEN MUTFAKTA, O SALONDA GÜNLERCE YAZIŞTIK"

Nur Viral'in "Kocanız sizi sizinle aldattığını öğrenince ne yaptı?" diye sorması üzerine kadın izleyicici şu ifadelere yer verdi: "Ben mutfakta eşim salonda günlerce yazıştık. En sonunda buluşalım dedi ve bunun üzerine ben kendimi kaybedip gerçeği açıkladım."

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Anahtar Kelimeler:
Hayatta Herşey VarNur Viral
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