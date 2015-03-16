Jüri Kaşık'ta ağırlandı

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması’na katılan eserleri değerlendirmek üzere haftasonu Alanya’ya gelen jüri heyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetimiyle bir araya geldi. Cumartesi günü AGC hizmet binasında yazılı ve görsel yayın organlarında görev yapan medya çalışanlarının eserlerini inceleyen ve ödül alacak eserleri belirleyen jüri heyeti, akşam da AGC yönetiminin Kaşık Restoran'da konuğu oldu. Yemeğe katılan AGC yönetimi ve saygın gazetecilerden oluşan jüri üyeleri, keyifli bir akşam geçirdi.

Jüride Antalya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Orhan Lazaloğlu, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, NTV Antalya Sorumlusu Sibel Atasoy, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, Sabah Gazetesi Ankara Bölge Sorumlusu Osman Altınışık, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve Ali Buldu yer aldı.