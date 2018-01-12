Jeste karşılık jest! Paris Hilton, Nihal Candan'ı takibe ald

ZENGİNLİĞİ, yaşam tarzı, köpekleri, arkadaşları ve imza attığı olaylarla bir dönemin "Skandallar Kraliçesi" olan Paris Hilton, Nihal Candan'ı takip etmeye başladı.
KALP EMOJİSİ KOYUP TAKİBE ALDI
Nihal Candan'ın Paris Hilton'un bir fotoğrafını paylaşması üzerine Hilton, paylaşıma kalp emojisi koyarak Nihal Candan'ı takip etti.
KAÇAMAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Nihal Candan, kardeşiyle birlikte Eser Yenenler ve Murat Boz'la yaptığı kaçamakla gündeme gelmişti.
Nihal Candan ve Paris Hilton;
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