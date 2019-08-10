Jennifer Lopez Türk mutfağına bayıldı! İşte en beğendiği lezzet

LATİN müziğin önde gelen isimlerinden Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde iki gece konaklayan sanatçı, kendisine sunulan Türk mutfağından lezzetleri de tattı.

"230 BAVULLA GELDİ"

Jennifer Lopez'in konakladığı ve konser verdiği otelin Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, konsere yaklaşık bir yıl hazırlandıklarını, son altı ayın çok yoğun geçtiğini söyledi. Sanatçının beklediklerinden daha kalabalık bir ekiple Antalya'ya geldiğini ifade eden Üstertuna, "Sadece kendi ekipleri 90 kişiydi, bavullar ve ekipmanlar 10 TIR'dı. Bunun yanında teknik ekip, Türkiye'den de ayarladığımız ekibi düşünürsek 230 kişilik bir ekiple konsere hazırlandık. Bir de otel çalışanlarımız vardı. Minimum 520 kişi bu iş için çalıştı, hummalı bir hazırlık oldu. Sanatçı 230 parça bavulla geldi. İçinde kendisinin yanı sıra dansçılarının da kostümleri bulunuyordu." diye konuştu.