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Jennifer Lopez itiraf etti: Tuvalette...

Dokuz aydır birlikte olan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisine ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu

Jennifer Lopez itiraf etti: Tuvalette...

Dokuz aydır birlikte olan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisine ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu

03 Kasım 2017 Cuma 18:46
Jennifer Lopez itiraf etti: Tuvalette...
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SON dönemin gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisinin aralık sayısına kapak oldu.
Aşk hayatları hakkında konuşan ikiliden eski beysbolcu, “İkiz gibiyiz; ikimiz de Aslan burcuyuz, New Yorkluyuz, Latiniz ve bunun gibi 20 özellik daha sayabilirim” dedi.
İlk buluşmalarından bahseden Lopez ise “Kolay bir akşam değildi. Çok fazla konuşup anlattı, ben de sadece dinledim. Planlarından, geçmişinden ve yeniden evlenmek istediğinden bahsetti. Bunlar ilk buluşmada genelde konuşulmaz” açıklamasını yaptı. Daha sonra ona yalnız bir kadın olduğunu söyleyen Lopez, Rodriguez lavaboya gittiğinde kendisinden bir mesaj aldığını ve mesajda “Aşırı seksi görünüyorsun” yazdığını söyledi.
Geçtiğimiz mart ayından bu yana ilişki yaşayan ikili, o mesajdan sonra her şeyin değiştiğini itiraf etti.

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Jennifer Lopez
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