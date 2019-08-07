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Son Dakika

Jennifer Lopez'den Türk hayranlarını kızdıran hareket!

ABD'li yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, aylardır hazırlıkları yapılan Belek konserini dün akşam gerçekleştirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü yıldızın, Türkiye ile alakalı hiç paylaşım yapmaması ise tepki çekti.

MAGAZİN 07.08.2019, 14:02 Melike Temir
Jennifer Lopez'den Türk hayranlarını kızdıran hareket!
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DÜNYACA ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki lüks otelde konser verdi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturan ve kıvrak danslarıyla hayran bırakan Lopez, sosyal medya hesabından Türkiye ile alakalı paylaşım yapmadı. Bu durum şarkıcının Türk takipçilerini kızdırdı. 

"İNSAN BİR PAYLAŞIM YAPAR YAHU"

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından son olarak nişanlısı Alex Rodriguez ile olan fotoğrafını paylaştı. Lopez'in paylaşımını gören şarkıcı Hatice, "İnsan Türkiye ile ilgili bir paylaşım yapar yahu" notuyla tepkisini dile getirdi.

İSRAİL PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de konser veren yıldız şarkıcı, ülkede dini mekanlar dahil birçok yerden paylaşım yapmıştı.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Biletleri günler öncesinde tükenen konsere ise Türk hayranlarından yoğun ilgi vardı. Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı.

#ABD #Jennifer Lopez #belek
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