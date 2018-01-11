Jelena yengeden bakana büyük ayıp!

BEŞİKTAŞLI Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, yine gündem yarattı. Olay yenge, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'le satranç oynadı.
VÜCUDU İÇİN BAKANA ACIMADI
Bu sırada çekilen fotoğrafını instagram'da paylaşan Jelena, vücut hatlarını ön plana çıkarmak için Bakan Daçiç'i kadrajlayınca alay konusu oldu.
İşte Jelena'nın o paylaşımı;
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