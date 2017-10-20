Jelena Yenge, photoshop harikası çıktı! Gören besmele çekiyor

Jelena Yenge'nin sosyal medyada paylaştığı her fotoğraf olay yaratırken aslında o fotoğrafların birer photshop harikası olduğu hızla yayıldı. Jelena'nın orijinal fotoğraflarını görenler resmen şoke oldu.

BEŞİKTAŞ'TA top koşturan Dusco Tosic , Türkiye'ye geldiğinden beri futbolculuğundan çok eşi Jelena Karleusa konuşuldu. Karleusa'nın birbirinden ateşli fotoğrafları meğer photoshop harikasıymış.

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