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Jelena Yenge, photoshop harikası çıktı! Gören besmele çekiyor

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın photoshopsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Jelena Yenge'nin orijinal fotoğrafları herkesi şoke etti

Jelena Yenge, photoshop harikası çıktı! Gören besmele çekiyor

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın photoshopsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Jelena Yenge'nin orijinal fotoğrafları herkesi şoke etti

20 Ekim 2017 Cuma 10:59
Jelena Yenge, photoshop harikası çıktı! Gören besmele çekiyor
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BEŞİKTAŞ'TA top koşturan  Dusco Tosic,  Türkiye'ye geldiğinden beri futbolculuğundan çok eşi Jelena Karleusa konuşuldu. Karleusa'nın birbirinden ateşli fotoğrafları meğer photoshop harikasıymış.

FOTOĞRAFLARIN ORİJİNALİNİ GÖREN ŞOKE OLUYOR

Jelena Yenge'nin sosyal medyada paylaştığı her fotoğraf olay yaratırken aslında o fotoğrafların birer photshop harikası olduğu hızla yayıldı. Jelena'nın orijinal fotoğraflarını görenler resmen şoke oldu.

İşte Jelena Karleusa'nın photshoplu ve photoshopsuz fotoğrafları:

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Anahtar Kelimeler:
Dusco TosicJelena Karleusa
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