Jelena yenge imaj değiştirdi, kocası bile tanıyamadı

GEÇTİĞİMİZ hafta Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sahne alan ve yeni bir proje için hazırlanan Jelena Karleusa, uzun ve sarı saçlarından vazgeçti.
PİŞMANLIK DUYMUYOR
Radikal bir karar aldığını belirten Karleusa, sarı saçından vazgeçip pembe renkte şık bir saç stili tercih ettiği için pişmanlık duymadığını belirtti.
EŞİ TANIMAKTA ZORLANDI
Karleusa, sabah uyandığında eşi Dusko Tosic'in kendisini tanımakta zorlandığını sözlerine ekledi.
İşte Jelena'nın yeni imajı;
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