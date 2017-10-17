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Jelena yenge imaj değiştirdi, kocası bile tanıyamadı

Sırbistan'ın Lady Gaga'sı olarak anılan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa imaj değişikliğine gitti. Güzel şarkıcıyı ilk gördüğünde eşi bile tanımamış

Jelena yenge imaj değiştirdi, kocası bile tanıyamadı

Sırbistan'ın Lady Gaga'sı olarak anılan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa imaj değişikliğine gitti. Güzel şarkıcıyı ilk gördüğünde eşi bile tanımamış

17 Ekim 2017 Salı 14:38
Jelena yenge imaj değiştirdi, kocası bile tanıyamadı
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GEÇTİĞİMİZ hafta Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sahne alan ve yeni bir proje için hazırlanan Jelena Karleusa, uzun ve sarı saçlarından vazgeçti.

PİŞMANLIK DUYMUYOR

Radikal bir karar aldığını belirten Karleusa, sarı saçından vazgeçip pembe renkte şık bir saç stili tercih ettiği için pişmanlık duymadığını belirtti.

EŞİ TANIMAKTA ZORLANDI

Karleusa, sabah uyandığında eşi Dusko Tosic'in kendisini tanımakta zorlandığını sözlerine ekledi.

İşte Jelena'nın yeni imajı; 

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Sırbistanın Lady GagasıDusko TosicJelena Karleusa
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