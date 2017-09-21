Jelena yenge, derin yırtmaçlı kıyafetiyle frikik vermekten kurtulamadı

BEŞİKTAŞ'IN Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, Sırbistan'da yayınlanan ve jüri üyesi olduğu programın çıkışında görüntülendi. Jelena Yenge, arabasından inerken frikik vermekten kurtulamadı.
CESUR KIYAFETİ OLAY OLDU
Cesur kıyafet tercihiyle katıldığı yarışma programında sık sık gündeme gelen yenge bu sefer iki yandan derin yırtmacı olan bir elbise tercih etti. Giydiği derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan Karleusa, frikik vermesine rağman umursamaz tavırlarıyla da hayranlarının dikkatini çekti.
İşte Jelena yengenin arabadan iniş anları:
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