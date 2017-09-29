Jelena Karleusa: ‘Dusko’dan çok kazanıyorum’

SAHNE performansı ve albümleri ile adından söz ettiren Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, önceki gün Gayrettepede'ki Masquarede isimli Club'te sahne aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel yıldız, renkli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ülkesinde eşinden daha çok para kazandığını söyleyen Jelena güzelliğiyle yine büyüledi. Ünlü yıldız Türk sanatçılardan ise Tarkan, Mustafa Sandal, Sezen Aksu ve Sinan Akçil gibi sanatçıları tanıdığını söyledi.