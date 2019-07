Jason Derulo, Antalya'da konser verdi

AMERİKALI şarkıcı ve aktör Jason Derulo, Türkiye'de ilk konserini, Antalya Serik ilçesinde hizmet veren Regnum Carya Otel tarafından düzenlenen 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında verdi. 2009 yazının hit şarkısı 'Whatcha Say' ve video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ile müzik listelerinin ilk sıralarına çıkan Jason Derulo, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Jason Derulo'yu yerli ve yabancı çok sayıda turist dinledi. Derulo, söylediği şarkılara eşlik eden turistleri kendisine hayran bıraktı. Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan ve kısa süre önce dünyanın en önemli müzik şirketi Warner Brothers Records'a bağlı sanatçılar arasına katılan Derulo, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla ilgi gördü.

JENNİFER LOPEZ KONSER VERECEK

Geçen yıl Dua Lipa, Tom Jones, Anne Marie ve Rita Ora gibi dünya starlarını ağırlayan Regnum Live in Concert kapsamında bu yıl James Arthur ve Jason Derulo'dan sonra 6 Ağustos'ta dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser verecek.