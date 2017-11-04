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Jaric'in Adriana Lima laneti

Metin Hara ile yaşadığı aşk ile magazin dünyasını şoke eden Adriana Lima, eski kocasının laneti olmuş...

Jaric'in Adriana Lima laneti

Metin Hara ile yaşadığı aşk ile magazin dünyasını şoke eden Adriana Lima, eski kocasının laneti olmuş...

04 Kasım 2017 Cumartesi 17:36
Jaric'in Adriana Lima laneti
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HER basketbolcunun en büyük hedefi bir gün dünyanın en popüler liglerinden biri olan NBA'de rakip potaya hücum yapmaktır.
 21 ŞUT ÜST ÜSTE KAÇIRDI
 Basketbol oyuncusu Marko Jaric, bu rüyasını gerçekleştirme şansı yakalayan sporculardan. Ama Jaric'in Adriana Lima ile yaptığı evlilik, neredeyse NBA kariyerinin sonunu hazırlıyordu. Şutör kimliğiyle de tanın Jaric, 2009'da Adriana Lima ile evlendiği gecenin ardından Grizzlies formasıyla çıktığı maçlarda üstüste 21 şutta basket bulamadı.
Brezilyalı topmodel Adriana Lima'nın kendisini aldatan basketbolcu eşi Marko Jaric'ten daha sonra ayrılmıştı. Şimdiler de ise yazar Metin Hara ile tutkulu bir aşk yaşıyor.

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Adriana Lima
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