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İzleyicinin aklıyla dalga geçmenin faturasını ağır ödedi

Kanal D'nin beklentileri karşılayamayan dizilerinden Çocuklar Duymasın, ekran macerasını noktalıyor

İzleyicinin aklıyla dalga geçmenin faturasını ağır ödedi

Kanal D'nin beklentileri karşılayamayan dizilerinden Çocuklar Duymasın, ekran macerasını noktalıyor

24 Nisan 2018 Salı 11:53
İzleyicinin aklıyla dalga geçmenin faturasını ağır ödedi
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddiaları medya kulislerine bomba gibi düştü.

Son haftalarda senaryoda izleyicinin aklıyla dalga geçen Çocuklar Duymasın, reytinglerde de istenen başarıyı yakalayamadı. Milliyet gazetesindeki köşesinde dizinin final yapacağını duyuran Sina Koloğlu, "Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

'Çocuklar Duymasın', "Tabular yıkılıyor" dedi, aile düzeni bozuldu ve çakma Havuç geldi. (Bu arada Aslı bir tık ötede 'Aslan Ailem'de oynuyor, bu da garip oluyor!) Dizi, ilgiyi çekti, magazin haberi olarak iyi iş yaptı...

Sonra? Bildiğimiz haline döndü. Ama tansiyon yüksek geldi. Ne olur? Bu sene final yapar diyorum. Biz, eski bölümleri izlemeye devam ederiz.

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Kanal DİZLEYİCİDalgaFaturaÇocuklar Duymasın
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