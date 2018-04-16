Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!

İzleyici, aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın'a cezayı kesti

Gönül karakterini şakacıktan öldüren ve izleyicinin aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın, reyting sıralamasında üçüncülüğe geriledi

İzleyici, aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın'a cezayı kesti

Gönül karakterini şakacıktan öldüren ve izleyicinin aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın, reyting sıralamasında üçüncülüğe geriledi

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:51
İzleyici, aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın'a cezayı kesti
banner404

KIYASIYA reyting rekabetinin yaşandığı pazar akşamının reyting şampiyonu, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN ÜÇÜNCÜ SIRADA

İkinci sırada Savaşçı dizisinin yer aldığı reyting sıralamasında, Gönül karakterini şakacıktan öldüren ve izleyicinin aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın üçüncü oldu.

 AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik jet sosyetenin üçüncülük ise Savaşçı'nın oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GönülÇocuklar DuymasınCezayı K
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALİ, dur durak bilmiyor! Kadınlar çığlık çığlığa kaldı
MALİ, dur durak bilmiyor! Kadınlar çığlık çığlığa kaldı
Kanye West felsefe kitabı yazıyor
Kanye West felsefe kitabı yazıyor
Yıldız oyuncu diskalifiye edildi, ünlüler gözyaşlarına boğuldu
Yıldız oyuncu diskalifiye edildi, ünlüler gözyaşlarına boğuldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim