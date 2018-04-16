İzleyici, aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın'a cezayı kesti

KIYASIYA reyting rekabetinin yaşandığı pazar akşamının reyting şampiyonu, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN ÜÇÜNCÜ SIRADA

İkinci sırada Savaşçı dizisinin yer aldığı reyting sıralamasında, Gönül karakterini şakacıktan öldüren ve izleyicinin aklıyla alay eden Çocuklar Duymasın üçüncü oldu.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de ise birincilik Survivor'ın, ikincilik jet sosyetenin üçüncülük ise Savaşçı'nın oldu.