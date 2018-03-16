İzdivaç programıyla ünlenen Solmaz ve Kaan karakolluk oldu

KAAN hakkında karakola şikayette bulunan Solmaz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında şoke eden iddialarda bulundu.

Solmaz, "Sen nasıl namussuzsun be. Canlı yayın yapıp 'eşyaları dağıttım' diyor. Sen ne kadar paragöz bir adamsın. O eşyaları sen almadın. Ne diye satıyorsun onları? Senden ayrıldım diye pasaportumu almak nedir? Seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaan'ın kendisini dövdüğünü ve aldattığını öne süren Solmaz, "Beni dövdün, beni aldattın. Fotoğrafları herkes gördü. Psikolojimi bozdun benim. O capcanlı kızı köle gibi eve kapattın. Senin de kız kardeşin, annen var. Beni kandırdın, beni kullandın" ifadelerini kullandı.