'İyi ki doğdun' dediler

AKŞAM yemeği sonrası Alanya İskele Caddesi'nin denize nazır nezih mekânlarından Merlot Restoran'da bir araya gelen yakın dostlar, arkadaşları Merve için hazırladıkları doğum günü kutlamasında hiçbir detaydan kaçmadı. Arkadaşlarıyla buluşmak üzere mekâna gelen Merve, kendisi için hazırlanan hoş sürprizi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 'İyi ki doğdun Merve' temennileri eşliğinde dileğini tuttuktan sonra pastanın mumlarını söndüren Merve, daha sonra kendisini en mutlu gününde yalnız bırakmayan dostlarına sarılarak teşekkür etti. Daha sonra arkadaşlarının uzattığı birbirinden süslü paketlerdeki hediyeleri açan Merve, canlı müzik dinletileri eşliğinde keyifli bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Portakal ailesi, Merve Özet'e yeni yaşında sağlık, sıhhat, huzur ve esenlik diler.
NOT: Habere ait fotoğraflara www.magazin.yenialanya.com Foto Galeri’den ulaşabilirsiniz.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 17:56