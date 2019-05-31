Itır'la aşk yaşadığı söylenen Acun, sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra adı Itır Esen'le aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı, konu hakkında ilk kez konuşarak tartışmalara son noktayı koydu.

Itır'la aşk yaşadığı söylenen Acun, sessizliğini bozdu
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TELEVİZYONCU Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte olduğu Şeyma Subaşı'dan geçtiğimiz senenin sonunda tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın birlikte çalışmaya başladığı Itır Esen'le sevgili olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün Levent'te görüntülenen Ilıcalı, iddialar hakkında ilk kez konuştu. 

AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Ilıcalı, aşk dedikodular hakkında, "Itır'la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum."

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