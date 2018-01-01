İşte yılbaşı gecesinin birincisi!

TELEVİZYONUN en çok izlendiği günlerden olan 31 Aralık yani yılbaşı gecesinde; TV8'de ekrana gelen "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı 1. sıraya otururken, 2. sırada Star TV'de yayınlanan Türk sineması "Sen Sağ Ben Selamet", 3. sırada ise Kanal D'de ekrana gelen "Çocuklar Duymasın Yılbaşı Özel" dizisi yer aldı.
AB'de 1'ncilik yine "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"in, 2'ncilik Star TV'de yayınlanan "Yılbaşı Gazinosu Sibel Can", 3'ncülük ise "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu"nun oldu.
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