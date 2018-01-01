Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil oyunlar her anımızı dinliyor
Yatak odamıza kadar girdiler! Mobil...
1 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
1 Ocak 2018 Yeni Alanya...
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi etkisi arttı!
Kanser hücreleri aç kaldı kemoterapi...
Enerji içecekleri yasaklanıyor!
Enerji içecekleri yasaklanıyor!

İşte yılbaşı gecesinin birincisi!

31 Aralık tarihinin izlenme oranları belli oldu

İşte yılbaşı gecesinin birincisi!

31 Aralık tarihinin izlenme oranları belli oldu

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:52
İşte yılbaşı gecesinin birincisi!
banner404

TELEVİZYONUN en çok izlendiği günlerden olan 31 Aralık yani yılbaşı gecesinde; TV8'de ekrana gelen "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı 1. sıraya otururken, 2. sırada Star TV'de yayınlanan Türk sineması "Sen Sağ Ben Selamet",  3. sırada ise Kanal D'de ekrana gelen "Çocuklar Duymasın Yılbaşı Özel" dizisi yer aldı.
AB'de 1'ncilik yine "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"in, 2'ncilik Star TV'de yayınlanan "Yılbaşı Gazinosu Sibel Can", 3'ncülük ise "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu"nun oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı GecesiO Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelÇocuklar Duymasın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcının kızı, koltuk altıyla sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcının kızı, koltuk altıyla sosyal medyayı salladı!
Aleyna Tilki'ye 'maymun' benzetmesi başını yaktı!
Aleyna Tilki'ye 'maymun' benzetmesi başını yaktı!
Çıplak fotoğraf skandalı cebini doldurdu!
Çıplak fotoğraf skandalı cebini doldurdu!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim