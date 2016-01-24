İşte Sinem Kobal'ın hayalindeki düğün

SÜPRİZ bir şekilde yılın aşkına imza atan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun düğünüyle ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.Çifte yakın çevreler iki ünlü yıldızın düğün için yazı beklemeyeceğini, Nisan ayında nikah masasına oturacaklarını belirtti.

Güzel oyuncunun "Romantik bir düğün istiyorum" dediği öğrenilirken, çift düğün mekanı için araştırmalarını da hızlandırdı.Evlendikten sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki muhteşem deniz manzaralı evinde oturmaya karar veren ikili, hazırlıkları hızlandırdı. Sinem Kobal'ın evde küçük değişiklikler yapmaya karar verdiği öğrenildi.