İşte Münir Özkul'un biri çok ünlü dört eşi ve hiç tanınmayan çocukları

ÖLÜMÜ ile tüm Türkiye'yi yasa boğan Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu.

KENDİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU

Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Bunların isimleri Ferdi ve Hayriye'idi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Özkul'un, Suna Selen ile yaşadığı evlilikten de kızı Güner Özkul dünyaya geldi.

Özkul'un kızı Güner dışındaki iki çocuğu pek fazla tanınmıyor.

SON EŞİ UMMAN ÖZKUL

Özkul'un 3. eşi ise Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla bilinen Yaşar Hanım oldu. Özkul son olarak Umman Özkul ile dünya evine girdi.