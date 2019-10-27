İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni hali

YENİ bir filmin çekimlerine başlayan Erbil, önceki akşam yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar ile Tarabya Oteli’nde buluştu.

Uzun sohbetin sonunda otelden ayrılan oyuncu, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektife yansıdı. Moralinin hayli yüksek olduğu gözlenen Erbil “Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.