İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'dan tepki çeken klip

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan "Dom Pérignon" şarkısına çektiği kliple izleyenleri adeta hayattan soğuttu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan'dan tepki çeken klip
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MODA yarışmasıyla hayatımıza giren, ve yaptığı hareketlerle izleyenleri çileden çıkaran Bahar Candan, yine yaptı yapacağını.

GÜNDEM OLMAK İÇİN GERÇEK KÜRKLE DOLAŞIYOR
Gündem olmak için kürkle dolaşan ve hayvan severlerin tepkisini çeken Candan, yeni bir video klip çekti.

YENİ ŞARKISINA TUHAF KLİP
Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından şimdi de "Dom Pérignon" isimli parçasına klip çekti.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK GİBİ

Klibinde tuhaf hareketler sergileyen Bahar Candan, hafızalardan silinmeyecek gibi.

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