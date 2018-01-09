İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında yarışan Bahar Candan, konuşması, tavırları ve tarzı ile izleyenleri şaşkına uğratıyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşım yine gündeme oturdu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bahar Candan'ın, 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayağı Ekşisözlük'te yorum yağmuruna tutuldu. Candan'ın ayağına, 'Lahmacun küreği gibi', 'Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı', '3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Bahar Candan'ın olay olan ayakları;