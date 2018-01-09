Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayakları sosyal medyayı salladı

İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayakları sosyal medyayı salladı

09 Ocak 2018 Salı 10:35
İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu
banner404

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında yarışan Bahar Candan, konuşması, tavırları ve tarzı ile izleyenleri şaşkına uğratıyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşım yine gündeme oturdu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bahar Candan'ın, 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayağı Ekşisözlük'te yorum yağmuruna tutuldu. Candan'ın ayağına, 'Lahmacun küreği gibi', 'Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı', '3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Bahar Candan'ın olay olan ayakları;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İşte Benim StilimBahar CandanBahar Candanın Ayakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk Tosun'un olay yaratan bidonundaki turşu değilmiş
Cenk Tosun'un olay yaratan bidonundaki turşu değilmiş
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 9 Ocak 2018 Salı
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 9 Ocak 2018 Salı
Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor
Bebek görmeye giden Alişan'ın hediyesi için düştüğü nota tepki yağıyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim