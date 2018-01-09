İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında yarışan Bahar Candan, konuşması, tavırları ve tarzı ile izleyenleri şaşkına uğratıyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşım yine gündeme oturdu.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Bahar Candan'ın, 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayağı Ekşisözlük'te yorum yağmuruna tutuldu. Candan'ın ayağına, 'Lahmacun küreği gibi', 'Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı', '3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Bahar Candan'ın olay olan ayakları;
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.