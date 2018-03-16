ARALARINDA Arnavutluk, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan, Karadağ, İsrail ve Angola gibi ülkelerin de bulunduğu 15'ten fazla ülkeye satılan 'İstanbullu Gelin' dizisi, Türkiye’deki başarısının ardından yayına girdiği pek çok ülkede geniş izleyici kitlesine ulaştı.
Meksika ve Kostarika’da yayına girmek için gün sayan yapım için Arjantin, Şili, Peru, Uruguay, Brezilya ve Panama'yla da görüşmeler devam ediyor.
'İstanbullu Gelin' dizisinin setini ziyaret etmek ve özellikle başrol oyuncularıyla röportajlar yapmak üzere pek çok yabancı kanal temsilcisi, ülkemize geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’ten gelen misafirleri sette ağırlayan dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, 'İstanbullu Gelin’in başarısı üzerine söyleşi gerçekleştirirken, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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