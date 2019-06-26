İsmail Türüt'e Almanya'dan vize şoku!

KARADENİZLİ türkücü İsmail Türüt, Almanya'dan konser teklifi aldı. Sanatçı, gurbetçilerle buluşacak olmanın sevinciyle ekibiyle birlikte hemen Almanya Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptı. Bir süre sonra İsmail Türüt'e vize çıktı ama sadece iki günlüğüne...

KONSERİNİ KESMİŞLERDİ

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadece iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran İsmail Türüt'e ilginç bir yanıt geldi:

"Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz." Alman polisi üç yıl önce de İsmail Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.