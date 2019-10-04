Işıl Yücesoy'u çıldırtan yorum! 'İki tokatla kendine gelirsin'
Ünlü sanatçı ve oyuncu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisi ile ilgili yapılan olumsuz yoruma sert yanıt verdi
MAGAZİN 04.10.2019, 16:09 04.10.2019, 16:14
2 gün önce 'Dün geceden beri Işıl Yücesoy dinlemem boşa değilmiş. Ses kadın bugün doğmuş. Hep şarkı söyle büyük usta. İyi ki doğdun' yazan bir kullanıcıya cevap veren ve "Ben bu kadının konuşurken, sesinden, gözlerinden çok korkuyorum" yazan takipçi Işıl Yücesoy'un gözünden kaçmadı.
Kullanıcıya yanıt veren Yücesoy, kendisi hakkında atılan Tweet'i alıntılayarak, "Şimdi güzel kızım
1- Terbiye sınırlarını aşma.
2- Saygısız bir dil kullanma.
3- Yaşın kaçtır bilmiyorum çok küçüksün eminim. Ne anandan ne babandan hiç eğitim almadığın zaten belli.
4- Haddini bildirmek görevim. Belki iki tokatla kendine gelirsin" yazdı.
Yücesoy'un paylaşımına birçok kullanıcıdan destek gelirken, bazı kullanıcılar Işıl Yücesoy'u eleştirdi.
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